Kopatchinskaja les Adieux

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 6, op. 68 »Pastorale«

Sinfonie Nr. 3, op. 55 »Eroica«, 2. Satz »Marcia Funebre«

Robert Schumann »Thema« aus Ghost Variations, WoO 24

Violinkonzert in d-Moll, WoO 23, 2. Satz »Langsam«

In »Les Adieux« stimmt Patricia Kopatchinskaja eine szenisch-musikalische Wehklage an, in der um unseren untergehenden Planeten getrauert wird. Von der prächtigen und klangreichen Flora und Fauna, die der Geigerin die ersten musikalischen Lehrerinnen waren, heißt es, Abschied zu nehmen, wenn die Menschen weitermachen wie bisher; nicht ohne die Hoffnung, dass das Pariser Klimaabkommen und die Agenda 2030 ernst genommen werden. Kopatchinskaja verwebt Beethovens naturverbundene »Pastorale« mit Sätzen aus Schostakowitschs zweitem Violinkonzert, Robert Schumanns Violinkonzert sowie seinen »Geistervariationen«. Im feinsinnigen Zusammenspiel mit Bühnenbild und Videoprojektionen schwebt über der verzweifelten (An-)Klage ein Damoklesschwert kommender Adieux, Farewells und Abschiede.

Patricia Kopatchinskaja Violine, Konzept, Leitung

Lani Tran-Duc Visuelle Gestaltung

Tabea Rothfuchs & Ruth Stofer Video

Markus Güdel Licht & technische Leitung

Katharina Pelosi Sounddesign

Mahler Chamber Orchestra

Eine Koproduktion des Mahler Chamber Orchestra, den Ludwigsburger Schlossfestspielen, der Stiftung Berliner Philharmoniker und der Elbphilharmonie.

Gefördert durch die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.