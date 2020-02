Kopfüber / Kopfunter

Jane und Michael haben es genau gesehen: Der Wind hat das neue Kindermädchen her geweht und mit einem Plumps vor der Haustür abgesetzt. Damit beginnt für die Geschwister aus dem Kirschbaumweg Nr. 17 eine Zeit voller aufregender Abenteuer. Mary Poppins führt sie an besondere Orte, wo sie erstaunlichen Menschen wie Mr. Kuddelmuddel begegnen oder der Frau, die die Sterne an den Himmel klebt.

Eine zauberhafte Geschichte, erzählt in einer Mischung aus Figurentheater, Schauspiel, Lesung und Musik.

Mit Suzan Smadi (Spiel), Johanna Pätzold (Regie), Oliver Köhler (Ausstattung), Oliver Prechtl (Musik)