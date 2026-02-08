Kopf hoch - Wie wir Mut und Zuversicht entwickeln in herausfordernden Zeiten

Fühlen Sie sich aktuell angespannt und verunsichert? Können Sie abends den Kopf nicht ausschalten, weil Sie viel grübeln? Machen Sie sich Sorgen über die Zukunft? Regt Sie der ständige Streit in Politik, Medien und sozialen Netzwerken und die unablässige Flut negativer Nachrichten auf? Erleben Sie sich als reizbarer, dünnhäutiger und rascher "genervt"? Können Sie den Lärm der Welt kaum noch ertragen, und möchten sich am liebsten zurückziehen? Haben Sie das Gefühl, dass Leichtigkeit und Lockerheit verloren gegangen sind? Unruhige Zeiten sorgen für Anspannung, Stress und schlechte Stimmung. Die Überreizung durch die Menge täglicher Informationen trägt hierzu heutzutage entscheidend bei. Negative Nachrichten können uns betroffen machen. Schlechte Zukunftsprognosen rauben uns den Mut. Dabei bräuchten wir gerade jetzt weniger Pessimismus und stattdessen mehr Aufbruchstimmung. Schluss damit – Lassen Sie sich nicht verrückt machen! Die meisten Dinge im Leben entwickeln sich nämlich weitaus besser, als wir befürchten. Unsere Zukunft ist ein Raum voller fantastischer Möglichkeiten, wenn wir sie erkennen und nutzen. Dr. Busch möchte Ihnen zeigen, wie wir in herausfordernden Zeiten Zuversicht bewahren und den Fokus auf das Gute und das Mögliche ausrichten, wie wir Sicherheit entwickeln können in einer ungewissen Welt, und wie wir zu Leichtigkeit und Lockerheit zurückfinden, selbst wenn manches im Leben gerade schwer ist. Dieser aufheiternde und mutmachende Vortrag enthält neurowissenschaftliche Hintergründe, nachdenkliche sowie humorvolle Geschichten und viele Praxistipps, um mental gesund und stark zu bleiben in einer Welt, in der gerade vieles „ver-rückt“ scheint.