Mike Singer kommt ins Audi Forum Neckarsulm

Gefühlshoch für alle Mike Singer-Fans: Mit einer energiegeladenen Bühnenshow präsentiert sich der Sänger mit seiner Band am 11. November 2023 im Audi Forum Neckarsulm.

Beim Konzert in Neckarsulm wird Mike Singer sein unglaubliches Talent, seine Emotionen vielschichtig und facettenreich in seiner Musik auszudrücken, erneut unter Beweis stellen. Von sanften, leisen, tief berührenden Tönen bis zur hippen, coolen und vor allem tanzbaren Uptempo-Nummer ist alles dabei. Mike Singer ist einer der erfolgreichsten und reichweitenstärksten Künstler der Generation Social Media. Ausverkaufte Headliner-Tourneen, drei #1-Alben in Folge, Gewinner des „MTV European Music Award“ als „Best German Act“, eines „Kids Choice Award“, die gefeierte Teilnahme bei der zweiten Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ sowie sein absolut überzeugender Auftritt als jüngster Juror an der Seite von Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) sprechen für sich. Aktuell folgen 1,4 Millionen Fans seinem Instagram Feed, 2,4 Millionen seinem TikTok Kanal und somit seinem Alltagsleben, seiner Gefühlswelt und der Entstehung seiner Musik. Als Support-Act steht die 21-jährige Jellina auf der Bühne. Die Münchnerin präsentiert sich mit ihren souligen Vocals, einfühlsamen Harmonien und entspannten Beats als eines der spannendsten Must-Watch-Talente der Deutsch-Pop Szene. Mit ihren erfolgreichen Instagram, Tik Tok- und YouTube Accounts erreicht sie bereits Millionen. Auf die Gäste wartet ein spannender Abend voller musikalischer Highlights und emotionaler Momente.