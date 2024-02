Kopfhörerparty im Audi Forum Neckarsulm

Kopfhörer auf, Musik an und zu den persönlichen Lieblingssongs tanzen. Ob House, Rock Pop oder Schlager, bei der Silent Disco im Audi Forum Neckarsulm ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Tanzen in einem stillen Raum? Am 15. März ist das möglich! Einfach den Kopfhörer aufsetzen und zwischen drei verschiedenen Musikrichtungen wählen: House, Rock Pop oder Schlager. Alle drei DJs mixen auf ihren jeweiligen Kanälen die größten Hits zum Tanzen und Feiern. Welcher Musikstil soll es sein? Warum nicht einfach alle ausprobieren! Einmal kurz den Kanal wechseln und schon tanzt man zu einem anderen Beat. Dann nur noch die Lautstärke individuell einstellen und schon geht’s los. Für Gespräche oder eine Tanzpause einfach die Stopp-Taste drücken. Silence never sounded so loud.