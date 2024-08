Gregor Meyle & Band kommen ins Audi Forum Neckarsulm

Mit Songs aus seinem brandneuen Album „Individualität“ sowie seinen bekanntesten Hits reißt Gregor Meyle seine Fans bei seinem Konzert in Neckarsulm mit.

Echte Musik, die überzeugt: Am Samstag, 21. September 2024 kommt Gregor Meyle mit seiner Band ins Audi Forum Neckarsulm und begeistert die Gäste mit Musik voller Energie und Leidenschaft. Mit Songs aus seinem brandneuen Album „Individualität“ sowie seinen bekanntesten Hits reißt Gregor Meyle seit vielen Jahren die Gäste bei seinen Konzerten mit. Mit Begeisterung und Leidenschaft lässt der Singer-Songwriter gemeinsam mit seiner Band vom ersten Song an den Funken überspringen. Seit über einem Jahrzehnt ist Gregor Meyle fester Bestandteil der deutschsprachigen Musikszene, auf unzähligen Bühnen zuhause und im TV ein beständiger Faktor. Wer den charmanten Musiker mit Gitarre, Brille und Hut schon einmal live gesehen hat, der weiß, Gregor Meyle überzeugt mit seinem musikalischen Talent, egal ob in kleinen Clubs, großen Hallen oder bei großen Open-Air-Shows. Wenn Meyle und seine Band auf die Bühne treten spüren die Zuschauer echte Freude. Für seine begeisternden Songs mit mitreisenden Texten erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Einer breiten Masse ist Meyle vor allem aus seinen Teilnahmen an verschiedenen Fernsehformaten wie „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, „The Masked Singer“ oder seiner eigenen Sendung „Meylensteine“ bekannt. Für seine Arbeit kann er verschiedene Auszeichnungen wie einen Echo, einen Fernsehpreis sowie eine Viertelmillionen begeisterte Konzertbesucher verbuchen. Die Gäste dürfen sich auf einen Abend voller handgemachter Musik mit spürbarer Leidenschaft freuen.