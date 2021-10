Kopfkonzert

Eine schwarze Bühne – Aus dem Off kommt ein tiefes Atmen und der Gedankenfluss zu Sinn und Verderben rauscht los.

Es ist nachts und wir befinden uns im Kopf eines Menschen, der aus seinem Leben entfliehen will und das Scheitern als einzigen Ausweg sieht. Zwei von den Darstellern personifizierte Gedanken prallen in seinem Kopf unerbittlich aufeinander und kollidieren im Wortgefecht. Eine bizarre Traumreise führt zu verschieden Stationen und befasst sich mit Themen wie Versagensängste in einer Leistungsgesellschaft, Tod, Freundschaft, Liebe, Glaube und letzten Endes mit dem Sinn des Lebens.

Wortgewandt und musikalisch nehmen Christian Wolfgang Steiner und Micha Schlüter das Publikum mit in eine Gedankenwelt voll von Utopien und Spinnereien. Dabei nutzen sie ihre eigenen Worte und spielen selbst komponierte Musik. Instrumente sind so viele auf der Bühne, wie die beiden eben dorthin tragen können: Akkordeon, Glockenspiel, Gitarre, Piano, Schlagwerk, Kontrabass und weitere Überraschungen.

Ein besonderer Theater-Abend voller Lyrik, Prosa und Musik.

Von Micha Schlüter & Christian Wolfgang Steiner / Regie: Stefani Matkovic

https://micha-schlueter.de

