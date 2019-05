Kopfüber/Kopfunter

Jane und Michael haben es genau gesehen: der Wind hat das neue Kindermädchen hergeweht und mit einem Plumps vor der Haustür abgesetzt. Wen wundert es, dass damit für die Kinder aus dem Kirschbaumweg Nummer 17 eine Zeit voller aufregender Abenteuer beginnt? Mary Poppins führt die Kinder der Familie Banks an besondere Orte, wo sie so merkwürdigen Menschen wie Mr. Kuddelmuddel oder der Frau, die die Sterne an den Himmel klebt, begegnen. Dabei erleben nicht nur Jane und Michael zahlreiche Überraschungen, sondern auch die Zuschauer sind eingeladen, sie auf den zauberhaften Ausflügen zu begleiten und neue Sichtweisen auf die Welt zu entdecken.

Spiel: Suzan Smadi

Regie: Johanna Pätzold

Ausstattung: Oliver Köhler

Musik: Oliver Prechtl

Dramaturgie: Reiner Müller

Ein Stück der HÖR- und SCHAUbühne und dem FITZ Figurentheater Stuttgart.