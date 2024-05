Korber Tauziehtage am 01./02. Juni 2024.

Seit 40 Jahren gibt es im Möckmühler Teilort Korb den Tauziehclub. Nach einigen Jahren, in denen der Verein nicht mehr aktiv am Turnierbetrieb teilgenommen hat, haben sich die Korber Tauziehtage nun in den letzten Jahren wieder zu einem festen Termin im Möckmühler Festkalender etabliert.

Bereits am Samstagnachmittag treffen wieder die Hobbymannschaften aus dem Umland aufeinander. In spannenden Wettkämpfen wird sich zeigen, ob die Feuerwehr aus Ruchsen ihren Titelgewinn der letzten Jahre verteidigen kann. Im Anschluss bietet sich beim gemütlichen Beisammensein die Möglichkeit, im Festzelt das Turnier noch einmal Revue passieren zu lassen.

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst (voraussichtlich 9:30 Uhr).

Im Anschluss daran findet ein Weißwurstfrühstück statt.

Für Mittagessen wird in gewohnter Manier gesorgt sein.

Der sportliche Teil beginnt um 13:00 Uhr. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt.

Hierzu lädt der TZC Korb 1984 e.V. die gesamte Bevölkerung herzlich ein.

Programm der Korber Tauziehtage:

Samstag, 10. Juni 2023

17:00 Uhr Hobby-Tauziehturnier

ca: 21:00 Uhr Party im Festzelt

Sonntag, 11. Juni 2023

9:30 Festgottesdienst

10:30 Weißwurstfrühstück

11:00 Uhr Mittagstisch

13:00 Uhr Landesliga-Turnier

anschließend gemütliches Beisammensein