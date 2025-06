Kornberg Panorama 2025

Kornberg Panorama - das Event der besonderen Art

verbindet Weingenuss & Kulinarik mit leuchtenden

Weinbergen & traumhafter Aussicht.

Wir dürfen euch dieses Jahr vom 11. bis 12. Juli 2025

auf der Aussichtsplatte am Kornberg in

Enzweihingen herzlich willkommen heißen.

Freitag & Samstag von 17:00-23:00 Uhr

Die Weinberge am Kornberg werden Freitag-

und Samstagabend stimmungsvoll beleuchtet sein.

Liegestühle, Sitz- & Stehmöglichkeiten laden zum Geniessen des wunderbaren Ausblicks ein.

Erfrischende Aperitif, Wein, Bier sowie alkoholfreie Getränke stehen für Euch bereit und für das leibliche Wohl ist mit frisch zubereiteten Leckereien bestens gesorgt.

Zu Fuß erreicht Ihr uns von beiden Parkmöglichkeiten aus in 5-10 Gehminuten (Enzweihingen Industriegebiet in der Erich-Blum Straße oder Vaihingen Enz Industriegebiet am Lidl, Leimfabrikstraße) - keine direkte Anfahrt zur Aussichtsplattform mit dem Auto möglich. Bitte habt Verständnis dafür, dass die Durchfahrt an diesen Tagen gesperrt ist.

Kommt vorbei und genießt ein paar schöne Stunden mit uns!