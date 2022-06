Kornlupferfest Offenau

3 Tage wird am Neckarufer wieder gefeiert. 2020 wurde das Offenauer Kornlupferfest zum schönsten Fest der Region in der Kategorie Stadt- und Volksfeste gewählt. Auf 4 Bühnen sorgen über 10 Bands und Blaskapellen für Stimmung und gute Laune. Die herrliche Atmosphäre am Neckar ist einmalig und das kulinarische Angebot von großer Vielfalt. Ausserdem gibts ein tolles Kinderprogramm, Kornlupfer-Tube-Fahrten auf dem Neckar, Flohmarkt, Brilliant-Feuerwerk, die Kornlupfer-Rock-Nacht und das Fischerstechen auf dem Neckar. Alle Infos zum Programm und Fest: www.kornlupferfest.de