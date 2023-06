Vom 22. bis 24. Juli laden die Offenauer Vereine direkt an den Neckarstrand und feiern auf dem Wasser weiter beim 10. Wettbewerb im Fischerstechen.

45. Kornlupferfest, 27. Kornlupfer-Rocknacht plus 10. Fischerstechen machen 100 Prozent Festleslaune. Die Rechnung geht in Offenau nicht nur vom 22. bis 24. Juli 2023 auf. Bereits 2020 wählten die Leser des Wochenmagazins Echos die Traditionsveranstaltung aus der Neckargemeinde zur schönsten Vertreterin ihrer Art in der Kategorie „Stadtfest“.

Köstlichkeiten für alle Sinne Direkt an den Neckarstrand lädt der Arbeitskreis Offenauer Vereine unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Folk seine Gäste. Auf der langen Johann-Michl-Uferpromenade wetteifern drei Tage lang kulinarische Köstlichkeiten aus Grill und Pfanne, besondere Mittagsangebote, Musikbands sowie zahlreiche Kinderattraktionen um die Gunst der großen und kleinen Gäste. Gleichermaßen nach dem Geschmack von Wasser- und Landratten unter den Besuchern sind die Fahrten mit dem Tube-Boot und das Kornlupfer-Fischerstechen.

Bunte Lichterketten rechts und links des Neckarufers sowie lodernde Fackeln verwandeln das Festgelände am Abend in eine glitzernde Festlesmeile.

Musik satt Die Offenauer Traditionsveranstaltung ist ein Fest für alle Sinne. Zehn Bands auf vier Bühnen stillen an drei Tagen den akustischen Hunger der Festbesucher nach Rock und Pop, nach Discobeat und gepflegter Blasmusik. Fruchtige Cocktails, ein kühles Bier oder eine prickelnde Cola empfehlen sich am Samstagabend als Begleiter für die 27. Kornlupfer-Rocknacht mit der Gruppe „Shadows Revenge“. Kräftige Gitarrensounds, dynamische Rhythmen von Bass und Schlagzeug, sowie mehrstimmiger Gesang in allen Facetten der Rock- und Pop-Covers. Die sechs Bandmitglieder aus dem Hohenloher Land haben ihr Ohr ganz am Puls des Publikums und mixen unkompliziert eigene Lieblingsstücke mit den Hits der Hitparaden.

„B.S.‘n‘M“ liefern am Kornlupfer-Sonntag den perfekten Backgroundsound zur Urlaubsstimmung am Offenauer Neckarstrand. Viel brauchen die beiden Musiker aus Neckarsulm nicht dazu, ihre zwei Gitarren und zwei Stimmen reichen völlig aus, um das Publikum mitzureißen – pure handcrafted music eben. Und die gibt’s, unplugged und ohne Eintritt, im schönsten Sommerabendlicht auf der großen Terrasse an der Uferpromenade.

Freibier Den offiziellen Auftakt zum Kornlupferfest bildet am Samstag um 19 Uhr der Einmarsch aller am Fest beteiligten örtlichen Vereine, der Traditionsfiguren und Gruppen unter Beteiligung des Kolping-Jugendblasorchesters mit anschließendem Freibierausschank

Buchstäblich eingeläutet wird der sonntägliche Festtag –mit einem ökumenischen Gottesdienst in der dem Festplatz unmittelbar benachbarten Barockkirche St. Alban. Der Flohmarkt auf dem Kirchplatz lockt ab 10 Uhr Frühaufsteher mit seinen Schätzen.

Recken gesucht Handfest geht es am Kornlupferfest-Sonntag auf dem Wasser zu. Bereits zum 10. Mal stürzen sich ab 13 Uhr beim Kornlupfer-Fischerstechen verschiedene Bootsmannschaften in die Neckarfluten und kämpfen um Ruhm und Ehre und den Kornlupfer-Wanderpokal. Wie bei einem mittelalterlichen Ritterturnier versuchen die Fischerstecher, die am Bug ihrer Ruderboote auf einem Podest stehen, mit einer drei Meter langen gepolsterten Stange den gegnerischen Stecher aus dem Gleichgewicht und ins Wasser zu bringen. Mal sehen, wer in diesem Jahr fest im Sattel, pardon Boot, sitzen bleibt. Zum rasanten Wellenritt im runden Kornlupfer-Tube-Boot legen, parallel zum spannenden Fischerstechen, die Kapitäne des Motorbootclubs Mittlerer Neckar am großen Landungssteg ab. Buchstäblich zu Spielwiese machen die Jugendfußballer der Turngemeinde Offenau die große Fläche hinter dem Gollerthan-Festzelt ebenfalls ab 13 Uhr.

Mittagstisch und Feuerwerk Zum traditionellen Siedfleischessen laden die Offenauer Organisatoren am Montag, 24. Juli, ab 12 Uhr ins Zelt des Kolping-Blasorchesters. Die Seniorinnen und Senioren sind ab 15 Uhr Gäste unter den schattigen Bäumen am Ufer bei den Turnern der Turngemeinde Offenau und lassen sich von Alleinunterhalter Gerhard Sanda in die rechte Festlesstimmung bringen. Auch der „Hoffexpress“, das Fanmobil der TSG Hoffenheim, macht am Kornlupferfest-Montag ab 17 Uhr mit vielen Aktionen rund um den Fußball Station an der Offenauer Uferpromenade.

Ein großes Brillantfeuerwerk beschließt gegen 22.30 Uhr das 45. Offenauer Kornlupferfest auf dem schönsten Festplatz in der Region Heilbronn-Franken direkt am Neckarstrand. (her)