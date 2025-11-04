Es wird wieder gelacht in Kornwestheim.

Die Kornwestheimer Lachnacht ist ein fantastischer Mix aus Kabarett und Comedy!

Moderator Frederic Hormuth führt mit jazzig-ironischen Songs durch den Abend.

Seine Gäste sind:

Jacqueline Feldmann, ausgebildete Finanzbeamtin, erzählt mit Humor von denskurrilen Erlebnissen aus ihrem Arbeitsalltag.

Michael Eller gibt bizarre Tipps, wie man sich durch schwierige Situationen flunkert, und zeigt auf scharfzüngige Weise, warum absolute Ehrlichkeit ins Chaos führen kann.

Jakob Friedrich, 20 Jahre Facharbeiter in der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie, gewährt humorvolle Einblicke in den Arbeitsalltag und beleuchtet politische sowie wirtschaftliche Themen.

Daniel Helfrich präsentiert geistreiches, gesellschaftskritisches Klavierkabarett über Identität, die Suche nach sich selbst und die großen Fragen unserer Zeit.