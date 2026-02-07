Lust auf ein Kaltgetränk nach der Arbeit? Oberhalb der Edeka-Tiefgarage am Bahnhofsplatz findet in den nächsten Wochen der Kornwestheimer Sommer – After Work statt.

Zum Trinken gibt es an der mobilen Bar von Meschugge von Cocktails (auch alkoholfrei) über Softgetränke, bis hin zu Wein und Bier alles, was das Herz begehrt. Vor Ort können es sich die Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer auf den städtischen Liegestühlen bequem machen. Auch die hungrigen Gäste kommen bei der Veranstaltung nicht zu kurz. Außerdem findet noch eine Tombola für den guten Zweck statt. Die Erlöse werden gespendet.