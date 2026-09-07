Eine unvergessliche Verschmelzung von Musik, Kosmos und menschlicher Verbundenheit.

Kosmos & Orchester verbindet die Kraft eines vollbesetzten Sinfonieorchesters mit atemberaubenden Bildern, Meditation, Rhythmus und Inspiration und schafft so ein einzigartiges Live-Erlebnis, das sich von einem traditionellen Konzert unterscheidet. Mit der Astrologin Silke Schäfer, dem Dirigenten Robert Emery, dem Komponisten und Perkussionisten Moritz Schneider und dem National Philharmonic Orchestra of Great Britain nimmt die Show das Publikum mit auf eine emotionale und filmische Reise durch das Universum, die Menschheit und die Kraft der kollektiven Energie.