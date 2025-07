Kosmos Orgel

Werke von Bach, Pärt u.a.

Die Titularorganistin der Elbphilharmonie Hamburg Iveta Apkalna ist stets ein gern gesehener Gast beim Hohenloher Kultursommer, zählt sie doch nicht nur zu den besten Organistinnen der Welt, sondern generell zu einer der besten Instrumentalistinnen überhaupt. Dieses Jahr widmet sie sich u.a. einem musikalischen Meilenstein - Johann Sebastian Bachs Chaconne BWV 1004 aus der d-Moll Partita für Solovioline im Arrangement von Matthias Keller. Ebenso steht auf dem Programm das Stück Trivium von Arvo Pärt. Es ist ein Werk, das der estnische Komponist in seinem sogenannten Tintinnabuli-Stil komponiert hat, der sich durch ein meditatives Tempo und minimalistischer Aufführungspraxis kennzeichnet. Inspiriert wurde Pärt durch seine mystischen Erfahrungen mit Kirchengesang. Lassen Sie sich überraschen, was Iveta Apkalna sonst noch aussuchen wird und er-leben Sie, wie spannend und reichhaltig Orgelmusik sein kann – fast wie aus einer anderen Galaxie. Das Konzert wird per Videoprojektion in den Altarraum übertragen.

Konzert #47