KOSTÜMFÜHRUNG: Franziska von Hohenheim

Kaum eine andere Frau des Hauses Württemberg war so beliebt und ist in derart guter Erinnerung geblieben wie die langjährige Mätresse und spätere Ehefrau Carl Eugens. Als „guter Engel Württembergs“ vom Volk geschätzt, hatte sie einen starken Einfluss auf den despotischen Herzog Carl Eugen. Doch war sie wirklich die tugendhafte Heilige, die viele in ihr sahen oder letztendlich nur eine höfische Inszenierung? Bei der neuen Kostümführung werden ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen beleuchtet und spannende Einblicke in ihr Leben, Wirken und ihre Beziehung zu Carl Eugen gegeben.