Kostümführung: Haushalt zu dritt

Margarethe Mörike aus Mergentheim

Dr. Alice Ehrmann-Pösch

1837 lernt Margarethe Speeth den Dichter Eduard Mörike und seine Schwester Klara in Mergentheim kennen. 1851 heiraten beide in der Schlosskirche: Er ein pensionierter evangelischer Pfarrer und sie eine überzeugte Katholikin ‒ eine ungewöhnliche Verbindung zu dieser Zeit. Wie wohl die Umgebung auf den Dichterhaushalt zu dritt reagierte? Margarethe berichtet aus ihrem Leben in der Mergentheimer Gesellschaft um 1850.

Info:

Dauer: 1,5 Stunden

Treffpunkt und Kartenverkauf: Schlosskasse

Teilnehmer: max. 20 Personen

Anmeldung unter Tel. 07931/123 06 - 0