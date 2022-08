Kostümführung: Küchenmagd Anna

Das Leben einer Küchenmagd im Jahr 1815 – davon kann Anna Margaretha Distel aufregende Geschichten erzählen. Heute hat sie für ihre Herrschaft eine Menge Besorgungen zu erledigen. Die schwatzhafte Küchenmagd nimmt uns mit auf ihren Rundgang durch den ältesten Teil der Stadt bis hin zum Marktplatz und weiß dabei nicht nur allerlei interessante Geschichten über die bürgerlichen Einwohner zu erzählen. Sie kennt sich bestens in Ludwigsburg aus und weiß sogar, woher man »Spezereien« aus Italien bekommt. Aus sicherer Quelle ist sie stets über den neuesten Hofklatsch aus dem Residenzschloss informiert. Und da nimmt Anna bestimmt kein Blatt vor den Mund!

Tipp: Nach dem gemeinsamen Wochenmarktbummel mit Küchenmagd Anna, könnt ihr auch gleich noch selbst Euren Wochenendeinkauf auf dem Ludwigsburger Wochenmarkt erledigen.

Treffpunkt: Brunnen im Mittleren Schlosshof

Dauer: ca. 75 Minuten

Gästeführerin: Sabrina Breitling

Die Führung ist barrierefrei.

Kontakt und Reservierung: Tickets sind über unser Online-Buchungssystem oder in der Tourist Information im MIK, Eberhardstraße 1, erhältlich. Für Kinder bis 12 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei. Diese Führung ist auf Anfrage auch für Gruppen buchbar und für Gruppen auch in englischer Sprache buchbar.