Kostümführung: Mit Harlekina zur venezianischen Messe

Es ist wieder soweit: Der Marktplatz von Ludwigsburg hat sich in eine schillernde Piazza verwandelt und das bunte Treiben der Venezianischen Messe ist in vollem Gange! Verkleidet als Harlekina, das Gesicht verborgen hinter einer Maske macht sich eine Dame des Hofes inkognito auf den Weg zum Fest. Kommt einfach mit und erfahrt interessantes, kurioses und wissenswertes über dieses Fest der Sinne. Im Anschluss an die Führung könnt Ihr Euch selbst unter die Feiernden mischen, in das Geschehen der Venezianischen Messe eintauchen und die prächtigen Kostüme und prunkvollen Masken hautnah erleben.

Hinweis: Eine gültige Eintrittskarte zur Venezianischen Messe ist erforderlich!

Gästeführerin: Irma Beck

Eintritt: 10,00 € (zzgl. ist ein Ticket zur Venezianischen Messe erforderlich)

Treffpunkt: Brunnen auf dem Marktplatz

Dauer: ca. 1 Stunde

Kontakt und Reservierung: Tickets sind über unser Online-Buchungssystem oder in der Tourist Information im MIK, Eberhardstraße 1, erhältlich.