Kostümführung

Bei dieser Theater-Führung in Esslingen erlebt der Besucher Erna, die Esslinger Stadtputzfrau. Sie haut gehörig auf den Putz. Wieder einmal möchte sie die Reingeschmeckten und Ortsfremden „bekehren“ und ihnen die Grundkenntnisse des schwäbischen Großreinemachens vermitteln. Dabei erklärt sie mit viel Empathie und einem Augenzwinkern, warum wir die Kehrwoche auch heute in unserer modernen Zeit so nötig brauchen. Schließlich hat die Kehrwoche auch was mit der inneren Reinheit und Ordnung zu tun. Viel zu oberflächlich wird ihr das Thema im Städtle und von den jungen Leuten behandelt. Und so weiß zumindest in der Theorie jeder hinterher, weshalb er den Putzlappen auch zu Hause ganz regelmäßig in die Hand nehmen sollte. Durch Einsatz von Ausdruck, Ausstrahlung und Präsenz erfindet Erna die Kehrwoche neu. Dabei kehrt sie auch deren historische Hintergründe hervor und erklärt, wo die Kehrwoche eigentlich ihren Ursprung hat.