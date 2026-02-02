Kostümflomarkt im Naturtheater Reutlingen

Das Naturtheater Reutlingen lädt am Samstag, den 7. Februar 2026, herzlich zum Kostümflomarkt ein. Von 10:00 bis 16:00 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, in eine bunte Welt aus Theaterkostümen einzutauchen und vielleicht schon das passende Outfit für die aktuelle Faschingssaison zu entdecken.

Zum Verkauf steht eine große Auswahl an gut erhaltenen Kostüm- und Kleidungsstücken aus dem Fundus des Naturtheaters. Angeboten werden unter anderem Kleider, Dirndl, Trachtenjanker, Jacken, Mäntel, Röcke, Hosen, Uniformen, Hüte sowie viele weitere besondere Stücke mit Geschichte und Charakter.

Der Kostümflomarkt findet im Vereinsheim des Naturtheaters Reutlingen, Carlo-Schmid-Straße 50, statt. Für eine gemütliche Atmosphäre ist ebenfalls gesorgt: Besucher können sich bei Kaffee, Tee und kalten Getränken stärken und in Ruhe stöbern.

Der Eintritt ist frei. Das Naturtheater Reutlingen freut sich auf zahlreiche Gäste und einen lebendigen, inspirierenden Tag rund um Kostüm, Theater und Kreativität.