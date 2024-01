Die Dürnitz wird zur Tanzfläche! Im wunderbaren Ambiente des Museumsfoyers finden an diesem Abend Tango-Tänzer*innen optimale Bedingungen für eine Milonga in den historischen Räumen des Alten Schloss in Stuttgart.

Live-Musik kommt vom Orquesta "Eberhard y sus barberos" mit

Sibylle Kilgus (Gesang)

Heike Ettingshausen (Bandoneon)

Anke Heimann (Violine)

Martin Schmitzer (Bass)

Armin Kilgus (Piano)

Das Team des Café Dürnitz bewirtet Sie mit leckeren Drinks und Kleinigkeiten.