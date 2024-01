Dürnitz Night Call goes fabulous

Nur alle vier Jahre steht er im Kalender, der Schalttag 29. Februar. Dieses außergewöhnliche Datum nimmt der Dürnitz Night Call zum Anlass, eine fabelhafte Nacht auszurufen. „Fabulous“ ist nicht nur der Star des Abends, DJ AVEM; legendär und fantastisch sind auch die Touren durch besondere Ausstellungsbereiche mit denen das Landesmuseum Württemberg das Musikevent ergänzt. Und fabelhaft sind auch die Cocktails, die speziell für diesen Abend an der Bar gemixt werden.

Main Act DJ AVEM: Vielseitig und genreübergreifend

AVEMs Interpretationen von Electronica sind vielseitig und kümmern sich nicht um gängige Kategorien. Geboren und aufgewachsen in Basel als Sohn spanischer und französischer Eltern, war die Verschmelzung verschiedener Einflüsse bereits in AVEMs Erziehung präsent. Charakteristisch für seine Kompositionen ist ein breites klangliches Spektrum, das von treibenden Synthesizer-Klassikern, geheimnisvollen Field Recordings und akustischen Experimenten bis zu verträumten Gesangseinlagen reicht. AVEM produziert und spielt Live Konzertshows und DJ-Sets, ist aber auch im visuellen Bereich kreativ. Die Live-Sets des Künstlers begannen 2018. Zu den bisherigen Highlights gehören Shows auf verschiedenen großen Festivals, aber auch in Städten wie Wien, Paris, Oslo und New York City. Im September 2023 veröffentlichte der Künstler sein erstes Studioalbum „Dream State“ auf seinem Heimatlabel LOKD, ein Album, das gößtenteils während der Pandemie entstand und rundum eine Schöpfung von AVEM ist, denn vom Künstler stammt auch das grafische Erscheinungsbild der Platte.

Support DJ LEIRUM (Esra Muriel): DJ LEIRUMs Leidenschaft für Musik umfasst Downtempo-Genres aller Art, in denen sie Deep House, Technoid, Tribal, House, Disco, Electro und Indie Dance gekonnt zu einem umfassenden, erzählenden Set verbindet.

Fabelhafte Touren und Schamanenzauber

Die thematisch passenden Museumstouren an diesem Abend führen zu legendären Objekten und magischen Meisterwerken, spüren Einhörner in der Kunst- und Wunderkammer auf und treten in die Zauberwelt der „Kleinen Hexe“ im Jungen Schloss ein. Unter dem Titel „Schamanenzauber – Magie und Kunst in der Eiszeit“ lässt sich auch die aktuelle Ausstellung „Urformen. Eiszeitkunst zum Anfassen“ erkunden. Die Teilnahme an den Touren ist für die Night Call-Gäste kostenfrei.

Der Dürnitz Night Call ist ein Gemeinschaftsprojekt des Pop-Büros Region Stuttgart mit dem Landesmuseum Württemberg. Bei der Afterwork-Veranstaltung treffen DJ-Sets auf Führungen bis zur späten Stunde. Die Dürnitz, eine schon im Mittelalter zum Feiern genutzte Halle im Alten Schloss, ist Museumsfoyer, Lounge und Veranstaltungsort in einem. Die Bezeichnung „Night Call” ist dem Kavinsky-Track „Night call“ entlehnt und steht für eine Aufforderung, mit guten Drinks und ausgewählten Live-Sets die Nacht im Museum einzuläuten.