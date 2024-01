Faschingsspaß mit der kleinen Hexe

Brauchst du noch Ideen für dein Faschingskostüm?

In der Mitmachausstellung DIE KLEINE HEXE wird es an Weiberfestnet bunt. Wir verwandeln uns in die kleine Hexen und den Raben Abraxas. In der offenen Werkstatt werden Rabenmasken und Hexentücher gestaltet. Die Kinderschminkerin Libella Island macht das Kostüm perfekt.