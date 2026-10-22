Kostenfreier Kinonachmittag für alle Generationen

Ob Großeltern mit Enkeln, Familien mit Kindern, Freundesgruppen oder Einzelpersonen, alle Generationen sind herzlich willkommen zum kostenfreien Kinonachmittag in Leonberg im Rahmen des 17. Europäischen Filmfestivals der Generationen. Gezeigt wird der Film „Max und die wilde 7 – die Geister-Oma“.

In dem Kinoabenteuer von Winfried Oelsner stürzt sich eine ungewöhnliche Detektivbande in einen gruseligen Kriminalfall und lernt dabei, dass Mut und Zusammenhalt alle Herausforderungen überwinden können. Egal, wie alt man ist. Neben den Jungdarstellern begeistern Uschi Glas, Günther Maria Halmer und Thomas Thieme als skurrile Rentnertruppe. Der Familienfilm (FSK 6) wird empfohlen ab 8 Jahren und begegnet auf witzig-spannende Art den Themen Freundschaft, Fairness, Mut, Einsamkeit, Teamgeist und Zusammenhalt der Generationen.

Im Anschluss findet eine kurzweilige, interaktive Gesprächsrunde mitten im und mit dem Publikum statt. Für Getränke und Snacks sorgen die Jugendlichen des Kinder- und Jugendhauses.

Das erwartet das Publikum (neben Popcorn): In der Seniorenresidenz auf Burg Geroldseck geht es rund: der 10-jährige Max und die drei pfiffigen Rentner-Detektive jagen eine freche Geister Oma, die überall Chaos stiftet. Und mitten im Spuk muss Max auch noch beim Fußball zeigen, was ein echter Teamplayer ist. Ein turbulentes Abenteuer voller Humor, Herz und überraschender Tricks, bei dem Jung und Alt gemeinsam lachen, rätseln und mitfiebern – auf dem Fußballplatz und im Geisterchaos.

Die Veranstaltung findet anlässlich des 17. Europäischen Filmfestivals der Generationen, das mit dem Deutschen Alterspreis der Robert Bosch Stiftung ausgezeichnet wurde, statt und wird organisiert von der Stadt Leonberg in Kooperation mit dem Jugendhaus Leonberg e.V., mit dem Stadtseniorenrat e.V., mit der Frauengruppe der Lokalen Agenda, mit der evangelischen Erwachsenenbildung und mit der Quartiersarbeit Eltingen.