Kostenlose und unabhängige Energieberatung durch Energieagentur

Lohnt sich bei mir eine PV-Anlage, was mache ich mit meiner alten Ölheizung? Was muss ich bei einer Dachdämmung beachten? Wie kann ich Strom einsparen? Wer Expertenrat zu diesen Fragen sucht, kann das kostenfreie Erstberatungsangebot der Energieagentur Rems-Murr gGmbH nutzen.

Bürgerinnen und Bürger aus Plüderhausen können dafür 1-stündige Beratungstermine im Rathaus in Plüderhausen buchen.Für eine Terminvereinbarung kontaktieren Sie die Energieagentur unter Tel. 07151/975 173-0 (Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und am Freitag von 9 bis 13 Uhr) oder schreiben eine E-Mail mit Betreff „Termin Energieberatung“ an info@ea-rm.de.

Die Energieberatung ist ein Angebot der Gemeinde Plüderhausen, der Verbraucherzentrale und der Energieagentur Rems-Murr gGmbH. Die Energieagentur ist in kommunaler Trägerschaft und berät unabhängig und produktneutral.