Kostenloser Square Dance Abend

Der Square Dance Verein lädt alle Interessenten zu einem Open House ein. Wer sich diese Tanzform ganz unverbindlich anschauen möchte, kann am 1. und/oder am 8. Oktober vorbeischauen und schon erste Schritte ausprobieren.

Wer noch näher einsteigen möchte, kann anschließend einen Einsteigerkurs bei der Volkshochschule belegen, der dann an 8 Donnerstagen im Rahmen der Clubabende stattfindet.

Tanzen hält bekanntlich Körper und Geist fit. Bei Square Dance braucht man keinen festen Partner. Alle sind willkommen - jung oder alt, Single oder Paare.