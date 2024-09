Kostenloses Busfahren am Samstag

Ab sofort können Fahrgäste an Samstagen im Verkehrsgebiet der RSV kostenlos mobil sein. Gleichzeitig nimmt der neue, wendige Ringbus seinen Betrieb rund um die Innenstadt auf.

Zwei zentrale Maßnahmen des Reutlinger Pakets zur Belebung der Innenstadt werden damit umgesetzt.

Der Verkehrsverbund naldo, die Stadt Reutlingen und die RSV haben erfolgreich die Voraussetzungen für diese beiden Neuerungen geschaffen. Hierzu gehört auch, dass die Stadt Reutlingen die zu erwartenden Mindereinnahmen gegenüber dem Verkehrsverbund vollumfänglich ausgleichen wird.

Die ticketfreie Nutzung der Stadtbuslinien des Reutlinger Stadtverkehrs gilt in der gesamten Tarifzone 220. Neben den Fahrgästen in Reutlingen, profitieren somit auch Bürgerinnen und Bürger aus Pfullingen, Eningen unter Achalm, Pliezhausen und Walddorfhäslach vom Gratis-ÖPNV an Samstagen. Ausgenommen von dieser Regelung sind lediglich die Schnellbuslinie eXpresso (X3), Buslinien, die nicht durch die RSV betrieben werden, und der Zugverkehr.

Die neue Ringbuslinie 80, die samstags ab 9:30 Uhr verkehrt, startet an der Stadthalle Reutlingen und umkreist die Innenstadt mit den Haltestellen Stadtmitte – Hbf/Gartenstraße – Gartentor – Planie – Albtorplatz – Ledergraben – Stadthalle. Dieser Rundkurs wird alle 15 Minuten wiederholt.

Beim Ringbus handelt es sich um einen wendigen, vollklimatisierten Kleinbus auf Sprinterbasis. Er hat 16 Sitz- und 11 Stehplätze. WLAN steht für die Fahrgäste ebenfalls zur Verfügung.

Außerdem wurde noch folgende Maßnahme umgesetzt:

Parken: Zweite Stunde in den städtischen Tiefgaragen kostenlos

Ab sofort können sich die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt über eine weitere erledigte "Hausaufgabe" freuen: Für die zweite Stunde Parken in den Tiefgaragen Rathaus, Tübinger Tor und Stadthalle fällt tagsüber keine Gebühr mehr an. Im Geldbeutel macht sich die Ersparnis mit bis zu 1,40 Euro in der Tiefgarage Stadthalle und bis zu 1,80 Euro in den Tiefgaragen Rathaus und Tübinger Tor bemerkbar. Unternehmen müssen die Parkenden dafür nichts: Die zweite Stunde wird automatisch von der Gesamtgebühr abgezogen. Bislang belaufen sich die Parkgebühren in den Tiefgaragen Rathaus und Tübinger Tor auf 90 Cent je angefangene 30 Minuten, in der Tiefgarage Stadthalle auf 70 Cent je angefangene 30 Minuten. Ab 19.30 bis 2.30 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen gilt in den Tiefgaragen Rathaus und Tübinger Tor ein Nachttarif in Höhe von 2 Euro, in der Tiefgarage Stadthalle liegt der Nachttarif montags bis samstags der Zeit von 19 bis 2.30 Uhr bei 3 Euro.

Die Gratisstunde beim Parken ermöglicht es Innenstadtbesucherinnen und -besuchern, ihren Einkaufsbummel entspannter zu gestalten und sich danach noch einen Einkehrschwung in die vielfältigen Restaurants und Bars im Herzen der Stadt zu gönnen, ohne ständig auf die Uhr schauen zu müssen. „Reutlingens Innenstadt hat in vieler Hinsicht einiges zu bieten, betonte Oberbürgermeister Thomas Keck bei der Vorstellung des Maßnahmenpakets zur Belebung der Innenstadt, "die Stadtverwaltung arbeitet auf Hochtouren daran, diese Vorzüge nicht nur zu erhalten, sondern auch auszubauen". Ebenfalls aus diesem Paket bereits umgesetzt sind der Blumenschmuck, die verstärkten Anstrengungen zur Sicherheit und Sauberkeit sowie die vorgezogene Wasserspiel-Saison. Weitere Maßnahmen folgen demnächst.