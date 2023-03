Thema "Mobbing - Handlungskompetenzen stärken"

Am Mittwoch, 19. April von 19:30-21:00 im Musiksaal der Friedrich-List-Gemeinschaftsschule!

Mobbing. Halt! Stopp! Keine Panik.

Statistiken sagen, dass mindestens jedes 10. Kind im Laufe seiner Schulzeit gemobbt wird und noch mehr Kinder werden zu Tätern. Wo Mobbing auftaucht gibt es Verletzungen, Leid und oft viel Verunsicherung – hoffentlich trifft es mein Kind nicht!

Thomas Häußler (Antigewalttrainer und Leiter des Jugendhaus M) und Jonas Puhm (Mediator und Bereichsleiter für die Schulsozialarbeit bei der Sophienpflege) möchten mit der Veranstaltung erreichen, dass Eltern mehr Sicherheit im Umgang mit Mobbing bekommen. Wir möchten klären, was genau Mobbing ist, wie es entsteht und wie es möglichst verhindert werden kann. Was tun, wenn Mobbing in der Klasse meines Kindes oder über soziale Medien (Cybermobbing) auftritt und mein Kind zum Opfer wird oder zu den Tätern gehört? Nichts tun ist keine Option, denn Mobbing hört nicht einfach von allein auf. Wo kann ich mir als Eltern Hilfe holen und wo kann ich selbst helfen? Wichtig ist, dass Eltern, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit und andere Erwachsene an den Schulen gemeinsam an einem Strang ziehen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Mobbing keine Chance hat. Noch besser: gemeinsam können wir dafür sorgen, dass sich alle Kinder sicher und wohl fühlen.

Eingeladen sind alle interessieren Eltern der Klassenstufen 5-8 in und um Mössingen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es ist keine Anmeldung notwendig.

Im Rahmen des kommunalen Präventionskonzepts „Jung sein in Mössingen“ veranstaltet das städtische Jugendreferat gemeinsam mit der Sophienpflege evang. Einrichtungen für Jugendhilfe Tübingen e.V. verschiedene Elternforen. Themen sind unter anderem Pubertät, Aufwachsen in digitalen Zeiten, der Übergang von der Schule in den Beruf, School-Life-Balance und weitere.