Kostprobe: Die Affäre Rue de Lourcine

Dumm gelaufen: Nach einem Treffen mit ehemaligen Mitschülern wacht Lenglumé mit Kater und Filmriss auf – und findet seinen alten Kameraden Mistingue neben sich im Schlafzimmer.

Schwerwiegende Indizien deuten darauf hin, dass sie im Rausch ein Verbrechen begangen haben. In Panik versuchen sie mit immer absurderen Mitteln, sich aus der Affäre zu ziehen. Diener Potard und Ehefrau Norine staunen nicht schlecht – und das Publikum erlebt eine hinreißende Mischung aus Charme, französischem Esprit und Witz.