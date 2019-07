Kourai Khryseai & Pompadour pres. Viennese Synergies

Die letzten beiden Male hatten sich Chris und Mick jeweils Frauen zu "Hilfe" genommen, jetzt ist wieder Zeit für geballte Man- Power. Zu Gast ist der extrem vielseitige DJ, Producer, Veranstalter, Booker und Strippenzieher PHILIPP BLECHA aus Wien.

Er ist Teil des POMPADOUR Kollektiv ́s, welches seit mehr als einer Dekade erfolgreich in allen Clubs welche Wien so hergibt die Nächte bespielt. Allen voran die Pratersauna, Grelle Forelle, den Sass Club und sogar das altehrwürdige Flex beglückte die Pompadourcrew mit dem weltweiten "who is who" der elektronischen Musikszene. Darüber hinaus war er als Booker und DJ mit dem Lighthouse Festival in Kroatien sowie der Pratersauna beauftragt und neben dem Off Sonar Festival in Barcelona unter anderem auch schon auf dem Urban Art Forms on stage, Österreichs wichtigstes Musikfestival mit dem höchsten künstlerischen Anspruch. Auch seine Club-History kann sich sehen lassen. Darunter zu finden sind unter anderem Feinschmecker Locations wie das Watergate in Berlin, das altehrwürdige Monza in Frankfurt, Half Baked in London, Harry Klein in München oder auch das Moog und Macarena in Barcelona. Wir dürfen uns also sehr freuen und gespannt sein, was unser Wiener Import musikalisch kredenzen wird. Als kleines Zuckerl erhalten diese Nacht alle Gäste, die bis 2 Uhr in den "Keller" kommen, für die zwei verbleibenden Pompadour Dates 2019 im Wiener Sass Club am 19.10. und 09.11. freien Eintritt. Reguläre Flüge nach Wien und zurück liegen übrigens nur bei 50-70 Euro. Na dann rein in die gute Stube, aber bis spätestens 2 Uhr!

#climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse #deephouse #electronicmusic

www.soundcloud.com/philippblecha www.soundcloud.com/christianhornbostel www.soundcloud.com/mickthammer

▶ Melde dich für unseren Newsletter an und verpasse keine Neuigkeiten rund ums Climax Institutes Stuttgart mehr!

Unsere Newsletter-Abonnenten profitieren zusätzlich von Sonderaktionen,

Vorverkaufsinformationen, Verlosungen zu Gästelisteplätzen und vielem mehr.

▶ Anmeldung über: https://climax-institutes.de/newsletter/