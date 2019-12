Kourai Khryseai pres. Swabian Synergies

Die Ehre den Abschluss der Feier- und Urlaubszeit ins Jahr 2020 zur heiligen drei Königs-Nacht im Climax zu bestreiten haben vier Protagonisten, die sowohl international lang und Stuttgart alt bewährt als auch regional umtriebig und aufstrebend zu bezeichnen sind. Allen voran gliedert sich hier unaufdringlich eine Ikone und Urgestein der weltweiten elektronischen Underground-DJs und Produzenten ein – CHRISTIAN HORNBOSTEL erhielt spätestens im September 2019 nach unzähligen Beweisen seiner Fähigkeiten auf legendären Imprints wie z.B. GLOBAL UNDERGROUND und KLING KLONG, seinen sowieso gefühlt „X-ten“ Ritterschlag mit seinem Release „Close Combined“ auf dem Label von RICHIE HAWTIN (PLUS 8 RECORDS). Komplettiert und gehuldigt wurde seine Qualität an Output gleich anschließend zwei Monate später mit der Veröffentlichung „Paragranum EP“ auf dem hoch dotierten französischen FORM MUSIC Label von POPOF, welches auf Traxsource postwendend Position #1 im Genre Techno einnahm. Hinzugesellen wird sich Dominik Krammer, der mit seinem beachtlichen „WEVIEW-KOLLEKTIV“ nicht nur in heimischen Gefilden, sondern auch schon im hohen Norden, wie z.B. im berühmten Hamburger Baalsaal seine Skills präsentieren durfte. Abgerundet wird das Homie-Duo von David Rentz (Swabia Electronica-Crew), der im Kessel aufgrund seiner regelmäßigen Abende im Kowalski und Climax sowieso bekannt und beliebt wie ein bunter Hund ist. Zu guter Letzt schließt sich Christians treuer Climax- Gefährte Mick Thammer (Freaksound Records) an, der sich gewissenhaft eingliedert und Sahnehäubchen versprüht.

Christian Hornbostel (Plus 8 Records, Form Music)

Dominik Krammer (WEVIEW)

David Rentz (Swabia Electronica)

Mick Thammer DJ (Freaksound, Kourai Khryseai)