Kourai Khryseai presents Summer Splash

Zur Juni-Ausgabe der „Kourai Khryseai Label Nacht“ kommt Besuch aus Kassel: Christian und Mick begrüßen Mano Meter, einen Tausendsassa in allen Gassen. Bereits im zarten Alter von sechs Jahren erlernte er das Klavier spielen und später sowohl Trompete als auch Gitarre, wobei die Einflüsse aus Swing, Funk, Jazz und Disco in seinen Produktionen und DJ-Sets bis heute klar zu hören und erkennen sind.

Sein Debütalbum „Swinger“ mischte 2012 die Szene-Charts auf, erntete großes Lob von Größen wie Parov Stelar und bescherte ihm internationale Auftritte und sogar eine dreiwöchige Tournee durch Nordamerika, wo er inzwischen regelmäßig durch die Clubs und Bars zieht. Auch die „Swinger Remixes“ ernteten zahlreiche positive Rückmeldungen, was nicht nur am dazugehörigen Remix von Bebetta lag. So hat zum Beispiel auch Künstler Alle Farben das Album mit 5/5 Sternen bewertet und Simina Grigoriu, die Ehefrau von Paul Kalkbrenner, gab mehrfach Tracks von Mano Meter in ihren Beatport-Charts an. Seit 2015 ist Mano Resident im legendären Club A.R.M. in Kassel (Ex-Stammheim), der für ihn nicht nur ein Veranstaltungsort ist, sondern auch allgemein sein künstlerisches Zuhause darstellt und ihn immer wieder aufs Neue bereichert. Nicht unerwähnt darf außerdem sein Nebenprojekt Manook bleiben: Er führt das neben ihm aus einem Schlagzeuger mit akustischen Drums und einem Jazz-Pianisten bestehende Trio an und durfte in dieser Formation bereits auf der Expo 2015 in Mailand im deutschen Pavillon sein Bestes geben. Insofern darf man mehr als gespannt sein, wie all diese musikalischen Einflüsse in dieser Nacht ein großes Ganzes ergeben.

