"紅 葉" - die Kanji für “KouYou” stehen nicht nur für den eindrucksvollen und wunderschönen Farbwechsel der Blätter im Herbst, sondern leiten auch eine Zeit im Jahr ein, die gefüllt ist mit Festlichkeiten (Matsuri) und dem jährlichen Wunder über die Schönheit und Vergänglichkeit der Natur.

Die KouYouCon soll genau dieses Gefühl vermitteln. Atmosphäre, Authentizität und natürlich Spaß stehen im Vordergrund. Freut euch auf einen unvergesslichen Tag mit zahlreichen Aktivitäten, die euch zum Mitmachen ermutigen, Workshops zu traditionell japanischen Themen, Showacts und natürlich einen Künstlerbereich zum gemütlichen Schlendern. Und all das in einer einzigartigen Herbstatmosphäre in rot, orange und gelb.