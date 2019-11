Kowa Samstag Voodoo - Chamelio, Sayuri, Kosta Kritikos & Ira

Time to say goodbye: Nicht nur das Jahr und das Jahrzehnt sind so gut wie vorbei, sondern auch unsere hochgeschätzte Afro-House-Instanz und Voodoo-Zauberer Kosta Kritikos verlässt Stuttgart in Richtung Zypern. Dort warten neue Aufgaben sowie „besseres Wetter“, meinte er.

Ach nee! Wegen besserem Wetter Deutschland zu verlassen, verstehen wir natürlich komplett, denn, gerade jetzt im Winter, bekommen wir die ersten #wantsummerback-Terrassen-Feelings. Heute aber zunächst nochmals eine dicke mystische Packung Afro-House auf dem 2nd Floor und wie deep Ira im Afro-House-Game drin ist, hat sie dieses Jahr bereits als Warmupperin für Black Coffee gezeigt. Und dass Chamelio und Sayuri sowieso deep im kompletten elektronischen Spektrum drin sind, wissen ja eh alle. Wenn nicht: Gib ihm auf dem Main Floor.