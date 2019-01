Kowa Samstag & Voodoo Opening: Alvin Kyer, Saschko, Kosta & Ram

New-in: Voodoo auf dem 2nd Floor. Spirituelles Raven. Lebensfreude dank schwarzer Magie. Tänzer werden zu grazilen Antilopen. Ein Overload an percussiven Rhythmus-Elementen. Tribals als Fahrgestell für die Dancefloor-Zeremonie.

Treibende Vocals und Chants mit Message. Kapstadt Feelings. Africa Nights. Einer Musikentwicklung Tribut zollen. Einem Stil eine Plattform schaffen. Mit Bookings wie Black Coffee, Hyenah oder Floyd Lavine hat das Kowalski den Afro-House-Trend in Stuttgart markeit, der nun mit Voodoo regelmäßig manifestiert wird. Voodoo-Gastgeber und Afrohouse-Gourmet Saschko zurrt das Ding fest und lädt sich tribalgeniale Gäste ein. Zur Opening-Predigt steigt Kosta Kritikos mit seiner spirituellen Note ein. Kontrastprogramm auf dem Main Floor: Nach seinem fulminanten Gastspiel letzten Herbst, den er selbst danach als seinen besten Gig 2018 wählte, ist Alvin Kyer mit seinem Schieber-Set back in der Box. Attacke ist die Ansage, vorwärts die Richtung und RAM, sein Partner in Crime oft the night, ist auch nicht als Bremser bekannt. Blinker links, Lichthupe an, Echo und Filter triggern hart.

Einlass ab 21 Jahren

Main Floor: Alvin Kyer & RAM

2nd Floor hosted by Voodoo: Saschko & Kosta Kritikos