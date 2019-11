Kowa Xmas Warmup - Eliano, Ocean & Digital Ritual Crew

Zwei Brüder im Geiste treffen auf drei kongeniale Digital-Kombls, das ergibt nach Adam Riese sehr viel gute Musik auf zwei Floors. Rechnen konnte er, der Riese. Deine riesige Weihnachtsvorfreude verballern dir noch schöner Eliano und Ocean und die Ritualer, verpackt als traditioneller Kowalski-Stunt mit der Abfahrt-Garantie.

Besinnlich wird’s erst wieder morgen, wenn du bei deinen langweiligen Freund hockst und ihren selbstgebastelten Adventskranz und ihr selbstgetöpfertes Geschirr loben musst, weil sie gerne eher „gemütlichere“ Dinge machen („Club ist NICHTS mehr für uns!“). Du denkst an die Boomer-Nacht im Kowalski zurück und lächelst zufrieden. Keine Sorge, wir haben noch einen Samstag und ein Silvester dieses Jahr. Break the Töfper-Ofen und go raving.