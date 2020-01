WHAT YOU SAY ¿ 🙌🏻 Ja leck mich fett!!!!😍 Auch 2020 wird der 2nd Floor im legendären Kowalski gehosted!!!

Die griechischen Underdogs um „WYS“ Macher Téodoro und seinem partner in crime Steve Turner, geben sich zum zweiten mal die Ehre im Second Floor!

Das wird ein Fest!🤪

Möge die Götter auch 2020 mit uns sein! ❤️