Kowalski Herbst 2020: Not Bar Not Club Not Restaurant

Hi Kowalski Friends & Supporters, da die Stadt Stuttgart ab Donnerstag, 22.10. den Betrieb von Gaststätten zwischen 23:00 und 06:00 Uhr untersagt, müssen wir erneut unser Herbst-Winter-Konzept anpassen: Das Kowalski hat ab dem kommenden Wochenende (23. und 24. Oktober) von 18:00 bis 23:00 Uhr geöffnet. Sprich, wir gleiten ins Daydrinking und die Dinnertime mit leckerer Pizza von Da Mario über. Mit dem Sound von unseren Residents und unserer Super-Crew hinter den Bars wollen wir euch weiterhin einen typischen Abend im Kowalski bieten. Direkt nach Shopping ins Kowalski, why not? Die Pizza kommt direkt aus dem Ofen an euren Platz genauso wie die kühlen Drinks. Reservierung Seats/Table/Lounge -> https://tinyurl.com/y2arx7nb An dieser Stelle möchten wir uns nochmals für eure Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten bedanken. Passt auf euch auf. ----- Achtung: Keine Tanzveranstaltung. Jeder Gast bekommt einen Sitzplatz zugewiesen. Ab kommenden Wochenende öffnen wir neben der Lounge und den Terrassenbereichen den Clubfloor - natürlich bestuhlt und weiterhin mit Sitzplatz-Reservierung (ab vier Personen, bis zu drei Leute können ohne Reservierung vorbeischauen), Registrierung und Hygienekonzept. Wir geben aber alles, um euch den typischen Kowalski-Flair zu bieten. Bedeutet: Nach über einem halben Jahr Pause stehen unsere Resident-DJs wieder an ihrem angestammten Platz. Die Lounge-Boxen auf dem Clubfloor können wieder gebucht werden. Und natürlich lassen wir uns noch ein paar andere Dinge einfallen, damit ihr euch in der Kowalski Herbst-Winter-Edition wohlfühlt. Not Bar. Not Club. Not Restaurant – aber immer Kowalski. NotThree. But alive.