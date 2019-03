Kowalski Maitanz mit Lexer & Saschko

El Kowalskio: Lexer auf dem Maibaum. Einen Maibaum haben wir auch im siebten Jahr immer noch keinen, dafür unseren Stammgast Lexer, diesen ausgewiesenen Freund elektronischer Tanzmusik, und alle so:

Gibt’s VVK? Kommt man noch rein, wenn man früh da ist? Lexer ist ein Phänomen und keine Eintagsfliege. Mit Push-Up-Edits und hunderttausendfach gestreamten Mixes hat er sich in die Herzen gespielt und ging hinaus in die Welt. Und dass er mehr kann, als vom fremden Grundmaterial zu profitieren, hat er auf seinem Debütalbum „Nowhere Else“ von 2015 gezeigt genauso wie auf dem Nachfolger „Against The Current“ (2017).

Auf beiden Vollwerken demonstriert Lexer, dass er ein echter Komponist ist und Pianos und Streicher genauso gut arrangieren kann wie grummelnde Basslines, trockene Kickdrums, smarte Sounds und clevere Claps. Seine aktuellen Eps auf Katermukke, Einmusika oder Spinnin sind wie immer durchdachter, harmonischer Sound-Emoji, die allesamt den Mai perfekt einläuten. Mai-Hideout im Kowalski und wer einmal Augen- und Ohrenzeuge eines seiner Sets war, wird sich inmitten freudestrahlender und euphorisierter Tänzer wiedergefunden haben. Da brauchste auch keinen Maibaum mehr.

www.facebook.com/Lexer.Official

Einlass ab 21 Jahren

Line-up

Lexer (Kitball / Wild Animals / Leipzig)

Saschko (Kowalski)