Kowalski Samstag mit Saschko / Ocean / Téodoro / Devano

Chefsache wie bei einem Oberbürgermeister, nur im Kowalski kommt bei einer Chefsache etwas dabei raus:

Boss Saschko scrollt durch die CDJs, zieht die richtigen Tracks aufs Display und sein kongenialer Kumpel Ocean legt direkt nach. Das haben sie zwischenzeitlich oft genug gemeinsam geübt und dabei gekonnt zerlegt. Was willste da noch sagen? Außer vielleicht, dass auf dem 2nd Floor Was-du-sagt-Teodoro nicht macht, was du sagst, sondern mit dem Duo Devano tut was er will, nämlich die Leute rocken.

www.facebook.com/officialmusic.teodoro

www.facebook.com/Devanomusic