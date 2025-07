Kowalski Samstag w/ Beyond us & Eliano

Der Jubiläumsmonat hat mit Beyond Us begonnen und endet auch damit. Mit dabei: unser Eliano – darf im Festmonat natürlich nicht fehlen. Der neue Samstag im Kowalski: vom Kowa Garden auf den Main Floor. Electronic Sounds in voller Bandbreite, von happy bis dark, von leicht bis massiv, well-selected von unseren Residents. Heute mit zwei absoluten Landmarks an Kowa-DJs, die never failen und ever rasieren. This is Kowalski Samstag.