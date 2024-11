Kowalski Samstag w/ Ocean / Josha / Soulstar / Mazza / Rentz

Main Floor: Ocean Seven * Josha

2nd Floor hosted by Swabia Electronica * Domenico Mazza * DJ Soulstar * David Rentz

One more time, der Endspurt läuft, die Vorweihnachtszeit lullt uns ein. Doors Midnight und der Kowalski-Tech-Melodic-Express rollt durch die Nacht. Glückselig liegen wir uns in den Armen und reiben uns gegenseitig mit Beats ein. Der Rave ist der Weg und das Ziel heißt Alltagsflucht und das geben wir euch auf zwei Floors. Ohne Helm- und Anschnallpflicht, lose yourself ist zwingend erlaubt.