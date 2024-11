Herz & Seele w/ Sarah Wild / Schleppgeist / Philipp Fein uvm

HERZ & SEELE feiert zum Jahresende nochmals im Kowalski und gemeinsam begiesen wir die 2024 gestartete Kooperation mit unserem infamous Patze und seiner stadtbekannten Eventmarke. 2025 geht’s weiter! Für die Dezember-Edition hat der Stuttgarter Hansidampfi mit viel Herz & Seele nochmals ein elektrisierendes Lineup arrangiert. Sarah Wild servierte ihren ungezähmten Techno-House-Sound, während Schlepp Geist mit hypnotischen Grooves die Menge in eine Klang-Trance versetzt. Aus Köln reist Philipp Fein an und bringt mit seinem atmosphärischen Beats ein Stück der Kölner Szene direkt nach Stuttgart, ein Erlebnis für alle Liebhaber elektronischer Musik. Auf dem zweiten Floor halten die Herz & Seele-Residents die Stimmung hoch: Alyne, die mit ihrem Label „High On Emotions“ frische Beats liefert, sowie Rahel und Line, die mit ihrem unique Klangbild den Herz & Seele-Spirit aufleben lassen.