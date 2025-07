Vom Garden direkt in den Club, der Samstag im Kowalski fließt nahtlos und klingt stark aus. Ous & Ory liefern glasklare Melodic-Anthems, die auf eine Wall of Bass treffen und den Floor in Bewegung halten. Sayuri bringt die emotionale Tiefe und ihre unverwechselbare Handschrift, die jedes Set besonders macht. Wer früh startet, erlebt mehr und bleibt vielleicht bis ganz zum Schluss.

Line-up Mainfloor ab 23 Uhr

Ous & Ory

Sayuri