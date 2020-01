Kowalski Stsfctn auf zwei Floors

Die dunkle Darkness des Januartunnels ist überstanden, hello Februar, hallo Sonnenschein, okay, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, das überlassen wir unserem DJ-Quartett mit mindestens 500 PS. Wer sticht wen aus beim Kartenzocken? Josha sticht Ram in der Kategorie schönere Haare und Ram sticht bei Anzahl Jäger. Freude, Umarmung und den nächsten rausballern, frisch aus dem Beatport-Ofen. Mit den besten neuesten Tunes nehmen es die Wernermaiers Gott sei Dank sehr genau, weil alten Scheiß gibt’s genug auf der Welt. Und deswegen ist Team STSFCTN auch 2020 mit auf dem 2nd Floor-Boot.

Einlass ab 21 Jahren

Main Floor: Josha & RAM

2nd Floor hosted by STSFCTN: Alexander Maier &Philipp Werner