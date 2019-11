Kowarity • das Kowalski Charity Event

Keine Frage, 2019 war wieder ein gutes Jahr für das Kowalski. Wir wissen das sehr zu schätzen und sind unendlich dankbar dafür. Und wir wissen natürlich, dass es vielen nicht so gut geht wie uns.

Normalerweise fläzen wir Kowalskis an Weihnachten mit unseren Freunden und Familien faul herum und gönnen uns eine Nightlife-Pause. Dieses Jahr hat uns das Live Aid-Fieber gepackt und wir wollen die World healen, besser gesagt, wenigstens ein bisschen einigen Menschen aus Stuttgart helfen, frei nach dem Motto: Kowalski hat’s gut und tut nun Gutes.

Bei unseren Freunden vom Climax parken wir unsere erste Resident-Garde, die natürlich auf ihre Gage verzichtet, und der komplette Eintritt wird an eine Kindereinrichtung gespendet. Nicht nur das: Wir legen denselben Betrag on top, der an diesem Abend eingenommen wird. Alles was ihr tun müsst: Vorbeikommen. Denn euer Eintritt zählt doppelt. Sonst alles normal: Kowalski-Sound im besten Clubkeller der Stadt. Also pack deine Sisters und BRAs ein und lass den Brathahn daheim. Wir machen den Sound und du brätst den Dancefloor. Und alle sind glücklich. Und noch ganze viele Menschen mehr.

Kowalski Residents & Friends

Saschko

Dj Ocean Seven official

Eliano

Sayuri

und viele mehr