Krämer’s Kit aus Ludwigsburg bilden seit mehr als 20 Jahren eine Band.

Mit Alex Krämer als Frontmann zeigen sich Markus Vöge, Klaus Schneider, Jürgen Schwarz und Sigi Hellwig auf jeder Bühne vielseitig und äußerst sympathisch. Die Band ist musikalisch nicht in eine Schublade zu stecken. Sie überspringen Genres, interpretieren Lieder in eigenen Versionen. Mit viel guter Laune werden sie das Publikum vor der wunderschönen Kulisse des Enzpavillons mitreißen und zum Tanzen und Mitsingen bringen.