Krämermarkt Calw

Markttreiben in der Calwer Innenstadt: An die 70 Händler bieten in den Bereichen Lederstraße, Salzgasse und Marktplatz ihr reichhaltiges Sortiment an – ein guter Anlass, sich durch die Calwer Innenstadt treiben zu lassen.

Der Markt beginnt ab 8 Uhr und endet am frühen Abend. Auch während der Rathaussanierung geht der Krämermarkt auf dem oberen Marktplatz bis in die Altburger Straße weiter. Hier sowie in der Salzgasse und in der Lederstraße bieten die Händler ihr vielfältiges Sortiment von Gewürzen über Textilien, Schmuck, Taschen, Handy- und Staubsaugerzubehör, Bunzlauer Keramik, Scherenschleifen und vieles mehr an – ein guter Anlass, sich durch die Calwer Innenstadt treiben zu lassen.

Während des Krämermarktes ist die Durchfahrt im Marktbereich gesperrt, des Weiteren besteht dort ein Park- und Halteverbot. Besucher können wie gewohnt in den Parkhäusern ZOB (hier ist die erste Stunde Parken kostenfrei), Calwer Markt, Haggasse und Kaufland parken.